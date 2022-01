Decizie surprinzătoare luată de Turcia Autoritațile din Turcia nu vor mai impune persoanelor nevaccinate sa faca teste PCR impotriva COVID-19 pentru a putea calatori cu avionul, autobuzul sau alte mijloace de transport, sau pentru a asista la concerte, piese de teatru sau filme, transmite sambata Reuters citand agentia de presa turca Anadolu. Conform Ministerului de Interne turc, citat de Anadolu, functionarii publici nevaccinati, angajatii din sectorul privat dar si personalul scolilor nu vor mai trebui sa se testeze PCR. Bilal Eksi, CEO al Turkish Airlines, a anuntat de asemenea, printr-un mesaj pe Twitter, ca nu vor mai fi necesare… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

