Decizie surprinzătoare în dosarul „Fabrica de vise”. Val de arestări la domiciliu și plasări sub control judiciar Dupa perchezițiile de amploare și cele 28 de rețineri dispuse de catre procurori in urma operațiunii cunoscute drept „Fabrica de vise”, instanța a decis arestari la domiciliu, dar și plasarea mai multor persoane sub control judiciar. Judecatorii Tribunalului Iași au decis ca 8 dintre cele 28 de persoane reținute pentru 24 de ore de catre […] The post Decizie surprinzatoare in dosarul „Fabrica de vise”. Val de arestari la domiciliu și plasari sub control judiciar first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din cele 28 de persoane reținute in cadrul operațiunii, opt persoane au fost arestate la domiciliu și alte 11 au fost plasate sub control judiciar de catre procurorii DIICOT Iasi, in cadrul operatiunii antidrog „Fabrica de Vise".

- Deputata Marina Tauber ramane sub control judiciar pentru inca 60 de zile. La data de 13 septembrie 2023, judecatorul din cadrul Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani a admis demersul procurorului de prelungire a masurii preventive și a dispus prelungirea masurii. Totodata, partea apararii a solicitat…

- PEDEPSE MAI BLANDE!… In urma perchezițiilor efectuate ieri, 31 august a.c., va reamintim ca au fost descoperite și ridicate mai multe corpuri taietor-ințepatoare, spray-uri cu conținut iritant-lacrimogen și o arma scurta de tip pistol, cu potențial letal, insoțita de 7 cartușe. Fața de patru barbați,…

- In cursul zilei de vineri, Tribunalul București a respins propunerea procurorilor DIICOT de prelungire a arestarii preventive pentru Stefan Godei, administratorul azilului din Voluntari, acolo unde batranii erau cazati in conditii grgreu de suportatoaznice. Acum, frații Godei, patronii azilului din…

- Curtea de Apel București a respins contestațiile mai multor inculpați din dosarul azilelor groazei, printre care și Șttefan Godei. Instanța a decis insa elliberarea lui Dumitra Ovidiu din arest și plasarea sub control judiciar.

- Decizie de ultim moment a jutiției in cazul fraților Tate. Aceștia au scapat de arestul la domiciliu și au fost plasați sub control judiciar, in dosarul in care sunt judecati pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si viol. Sub control judiciar vor fi și cele doua tinere…

- Marina Tauber a fost eliberata din arest la domiciliu și plasata sub control judiciar. Decizia a fost luata de magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani. „Inca o victorie pentru echipa noastra - echipa lui Ilan Șor!”, a scris Tauber.

- Judecatorii au luat primele masuri in dosarul deschis in scandalul azilelor pentru varstnici. Patru inculpati au fost arestati preventiv. Printre acestia, administratorul unui centru, Stefan Godei, fost vice-presedinte a Tineretului PSD.