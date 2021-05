Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Copilului, 1 iunie, este zi libera prin lege. Aceasta este intr-o zi de marți, dar Guvernul nu a stabilit ca și luni este zi libera astfel incat romanii sa aiba o minivacanța. Ministrul Muncii ii sfatuiește pe romani sa-și ia o zi de concediu daca vor weekend prelungit. Raluca Turcan…

- Aflata la Constanta, ministrul Muncii, Raluca Turcan, a facut cateva referiri la ziua de 31 mai. Daca ar fi declarata libera, romanii ar putea face punte cu ziua de 1 iunie, deci ar putea avea patru zile libere, de sambata, pana marti.

- In primele 4 luni ale acestui an piața mașinilor noi a scazut cu 14%, dar marci precum Toyota și Ford au fost pe plus, in timp ce Dacia și Renault au avut scaderi mult peste media pieței, arata datele APIA. Segmentul SUV a ajuns sa aiba 45% din piața, iar la combustibil, dieselul a scazut […] Sursa…

- Raluca Turcan: 270.000 de lucratori romanii vor merge sa munceasca in Germania Circa 270.000 de lucratori romani vor merge la munca in Germania, in acest an, motiv pentru care autoritațile romane vor sa se asigure ca acestora le vor fi respectate drepturile. "Se estimeaza ca, anul acesta, in jur de…

- Romanii care lucreaza la stat sau la privat vor avea parte de o minivacanta de patru zile, ca urmare a faptului ca urmeaza sarbatorirea Pastelui. Astfel, ziua de 30 aprilie va fi zi libera cu ocazia sarbatorii Vinerea Mare, ziua de 2 mai este sarbatorit Pastele Ortodox va fi libera pentru ca este duminica,…

- Raluca Turcan, ministrul muncii, a spus marți seara la Digi24 ca „la privat nu poți sa interzici cumularea pensiei cu salariul” și a explicat cum vor fi convinși bugetarii sa renunțe la astfel de practici. „In momentul cand se interzice cumulul pensie-salariu la stat, practic, un numar important de…

- Luni, in ședința Biroului Politic Național al PNL, a fost prezentat proiectul care se afla in pregatire și care reglementeaza situația cumulului pensiei cu salariul. In acest context, fostul premier Ludovic Orban a declarat ca a purtat o discuție cu ministrul Muncii, Raluca Turcan, privind situația…