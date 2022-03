Decizie: Palatul Reginei Maria din Mamaia s-a întors în patrimoniul statului, după ce a fost club de noapte! (VIDEO) Palatul Reginei Maria din Mamaia este din 1992 monument istoric de categoria A si are valoare atat nationala cat si internationala. Cu toate acestea, din 2003 pana in 2014, timp de 11 ani, aici, a functionat o discoteca, dar si un club de noapte. Acum situația s-a schimbat. La aproape doua decenii de cand a fost vandut ilegal, la un pret de apartament, Palatul Reginei Maria din Mamaia s-a intors in patrimoniul statului roman. O decizie fara precedent a Inaltei Curți de Casație și Justiție, care a anulat contractul de vanzare. Decizia instantei era ultima sansa pentru salvarea Palatului Regal din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

