- Polițiștii din Bihor fac, joi dupa-amiaza, 4 percheziții in dosarul deschis dupa ce fiul fostului adjunct al Poliției din județ s-a casatorit și a avut peste 350 de invitați la nunta, care nu au respectat nici o norma de protecție sanitara.Surse judeciare au declarat pentru STIRIPESURSE.RO…

- Persoana vatamata a aratat ca intr o convorbire inculpatul i a spus ca este cautata de mai multe persoane din mediul interlop. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanta.Judecatorii de la Tribunalul Constanta au luat o prima decizie in dosarul in care procurorii DNA au dispus trimiterea…

- Ce se intampla azi cu Piedone. Zi importanta astazi pentru noul primar ales al Sectorului 5. Miercuri dupa-amiaza se judeca noul termen la Curtea de Apel București in dosarul Colectiv. Cele doua judecatoare vor da astazi decizia finala. Toata lumea așteapta sa vada care va fi soarta caștigatorului de…

- Cazul cu numarul 348 118 2018 se va afla astazi in atentia judecatorilor Curtii de Apel Constanta. Este vorba despre recursul fostului director Liviu Patrascu prin care incearca sa isi recupereze postul de conducere din Primaria Constanta. Patrascu le cerea judecatorilor sa anuleze in parte HCL nr.213…

- Valentin Baluș, alias Vali Nebunu, considerat unul dintre cei mai temuți interlopi din Romania, lider al gruparii Sportivilor, a pierdut procesul pentru paternitatea copilului deschis impotriva fostului barbat al soției sale.

- Rasturnare de situati in acest caz, in contextul in care s-a aflat ca fiul judecatoarei din Gorj nu se afla singur in masina in momentul in care a produs accidentul mortal, accident in urma caruia o femeie in varsta de 52 de ani a decedat. Un om destul de important in elucidarea acestui dosar…

- In urma cu doua luni, Marcel Pavel se afla pe patul de spital, infectat cu noul coronavirus. De curand, acesta a luat o decizie neasteptata. Ce a hotarat artistul sa faca dupa ce s-a vindecat de COVID-19?! A scapat de coronavirus si a luat o decizie la care nu se astepta nimeni In luna iunie, […] The…

- Fostul preot Cristian Pomohaci a facut un anunț la care nimeni nu s-ar fi așteptat! Se pare ca acesta are toate motivele sa fie bucuros, de cand judecatorii au luat o decizie surprinzatoare in cazul sau.