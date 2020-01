Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, vineri, ca a pregatit plangere impotriva ministrului Mediului, Apelor si Padurilor, Costel alexe, care a indus panica in randul populatiei, dupa ce a afirmat ca in Bucuresti se respira „otrava” si ca cetatenii Capitalei ar trebui sa poarte masca…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca va actiona in continuare pe plan local pentru a asigura un buget "multumitor" pentru spitalele din Bucuresti, chiar daca nu are sustinere in acest sens...

- Primarul general Gabriela Firea l-a atacat, pe Facebook, pe premierul Ludovic Orban, despre care spune ca nu-i pasa de bucureșteni și de proiectele pe care primaria incearca sa le faca pentru locuitorii Capitalei. Asta, dupa ce Orban a refuzat, de mai multe ori, sa ii acorde bani la rectificarea…

- Gabriela Firea a anunțat ca nu ar exclude o candidatura pentru funcția de președinte executiv al PSD, la Congresul partidului. Primarul general al Capitalei a adaugat ca va candida momentan pentru șefia PSD București și l-ar putea susține la conducerea PSD pe Marcel Ciolacu. „În…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca este "exclusa" o candidatura a sa pentru functia de presedinte al PSD la viitorul Congres al partidului, ea afirmand ca ia in calcul o candidatura pentru functia de vicepresedinte pentru regiunea Bucuresti - Ilfov. Firea anunta si ca s-a renuntat…

- Primarul general al Capitalei si presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea a postat, luni seara, pe Facebook o imagine pentru a demonstra ca se afla acasa, nu la intalnirea liderilor PSD de la Parlament,...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, le-a multumit tuturor celor care s-au prezentat la urne in Bucuresti la primul tur al alegerilor prezidentiale, in special celor care au votat pentru Viorica Dancila, candidatul PSD in cursa pentru Cotroceni. "Le multumesc tuturor romanilor din Bucuresti,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a votat, duminica, la alegerile prezidențiale, la Colegiul Tehnic Grivița din București. Edilul a spus ca a votat cu un președinte „care va pune capat unor masuri de austeritate” și vrea ca toți copiii sa aiba „șanse egale de educație și de dezvoltare”.…