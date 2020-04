Decizie luată de organizatorii premiilor Oscar după ce coronavirusul a închis cinematografele Organizatorii premiilor Oscar au anuntat marti ca vor face o exceptie temporara de eligibilitate la Premiile Academiei Americane de film de anul viitor, acceptând în cadrul competitiei filme lansate pe platforme de streaming sau video la cerere, în contextul închiderii cinematografelor din cauza pandemiei de coronavirus, scrie Agerpres, citând Reuters.

Schimbarea temporara, care se va aplica numai pentru editia de anul viitor a Oscarurilor si va expira când cinematografele din Statele Unite vor fi redeschise, a fost anuntata printr-un comunicat emis de Academia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

