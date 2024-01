DECIZIE la TVR: Romania nu va participa la Eurovision 2024 Suntem prea saraci, așa ca Romania nu va participa la ediția din acest an a concursului Eurovision. „Constrangerile financiare si dorinta de a reprezenta Romania la un nivel performant sunt motivele pentru care Consiliul de Administrație (CA) a decis ca TVR sa nu participe la editia din acest an a Eurovision Song Contest (ESC)”, a […] Citește DECIZIE la TVR: Romania nu va participa la Eurovision 2024 in Botosani24.ro .