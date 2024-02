Alegeri 2024. Extremismul, cel mai mare pericol pentru România Alegeri 2024. Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat luni ca la 16.00 va avea loc Consiliul de coordonare a coalitiei, pentru a alege cea mai buna decizie pentru organizarea alegerilor in acest an. El a precizat ca pentru liberali este important sa fie cat mai buna reprezentativitate si ca e nevoie de stabilitate. Alegeri 2024 „Vom pune pe masa toate variantele, vom aduce si argumente pentru comasare, dar si argumente pentru a merge pentru a merge pe toate cele 5 duminici de alegeri singuri in alegeri, pentru ca pana la urma avem si sondaje de opinie, avem si focus grupuri, avem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat luni ca la ora 16.00 are loc o sedinta de coalitie la Guvern, pe tema comasarii alegerilor din acest an, conform News.ro.”Ne vom intalni in Consiliul de coordonare a coalitiei, pentru a alege cea mai buna decizie pentru organizarea alegerilor in…

- El a precizat ca este exclus ca PNL sa sustina la alegerile prezidentiale un alt candidat decat cel al partidului, mentionand ca nu exista nicio sansa sa sprijine un candidat al PSD."Avem la ora 16.00 sedinta de coalitie la Guvern in care ne vom intalni in Consiliul de coordonare a coalitiei pentru…

- Eurodeputatul Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, afirma ca in urmatoarele zile se va lua o decizie privitoare la calendarul alegerilor din acest an, in concordanta cu ceea ce isi doresc si cetatenii romani."Vom sta de vorba, vom vedea ce e mai bine pentru cetateanul roman, ce e mai bine pentru…

- Mihai Traistariu a reacționat dupa ce televiziunea publica a anunțat ca anul acesta Romania nu va participa la Eurovision, intrucat nu sunt bani. „Constrangerile financiare si dorinta de a reprezenta Romania la un nivel performant sunt motivele pentru care Consiliul de Administratie (CA) a decis ca…

- DECIZIE la TVR: Romania nu va participa la Eurovision 2024 Suntem prea saraci, așa ca Romania nu va participa la ediția din acest an a concursului Eurovision. „Constrangerile financiare si dorinta de a reprezenta Romania la un nivel performant sunt motivele pentru care Consiliul de Administrație (CA)…

- Comisarul european pentru Afaceri interne, Ylva Johansson, si-a exprimat speranta ca pana la finalul anului va fi luata o decizie pozitiva cu privire la aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen, potrivit Agerpres. ”Am avut recent o misiune de informare in Bulgaria, care a fost cu adevarat…

- Rareș Bogdan a aratat ca se asteapta ca Bulgaria sa primeasca acordul de aderare in Parlamentul olandez, dupa care sa trecem in linie dreapta si, ori intr-un Consiliu extraordinar, intre Craciun si Anul Nou, 27 sau 28 decembrie, sau la inceputul anului viitor si sa existe acest vot de aderare, chiar…

- Nicoleta Dumitrescu Pe cat de puține file mai are calendarul din 2023 ca sa se faca pasul in anul 2024, pe atat de multe par diferențele pe subiecte sensibile intre partenerii care-și impart acum puterea. Iar dupa cum s-a vazut in ultima perioada, marirea pensiilor ramane, in continuare, o tema fierbinte,…