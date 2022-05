Decizie istorică a G7: Fără petrol din Rusia! Statele Unite au interzis deja importul de petrol, gaze și carbune rusești, iar astazi, intregul G7 s-a angajat sa interzica importul de petrol rusesc. Președintele Biden și liderii G7 s-au intalnit duminica intr-o videoconferința cu Volodimir Zelenski pentru a continua eforturile de sprijinire a Ucrainei și de a impune sancțiuni fara precedent cu scopul de a intari poziția Kievului in negocierile de pace cu Rusia, transmite Casa Alba . Sancțiunile noastre fara precedent provoaca deja daune imense economiei Rusiei, iar interzicerea la export a unor produse a sugrumat accesul Rusiei la tehnologia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au interzis deja importul de petrol, gaze și carbune rusești, iar astazi, intregul G7 s-a angajat sa interzica importul de petrol rusesc. Președintele Biden și liderii G7 s-au intalnit duminica intr-o videoconferința cu Volodimir Zelenski pentru a continua eforturile de sprijinire a…

- Donald Tusk, președintele Partidului Popular European, cel mai mare grup din Parlamentul European, a criticat dur Ungaria, Germania și Austria, dupa ce o sursa din cadrul Gazprom a dezvaluit ca patru țari europene au achitat deja in ruble gazul rusesc, potrivit SpotMedia . „Am auzit ca nu doar Ungaria,…

- France24 face referire la alegerile legislative care vor avea loc duminica in Ungaria. Razboiul din Ucraina este “ghimpele din coasta lui Viktor Orban in ajunul alegerilor legislative”, opineaza media franceza. France24 arata ca “in Ungaria, razboiul din Ucraina a intrat ca subiect principal in campania…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti ca este posibil ca razboiul din Ucraina sa nu fie unul scurt, ci „o confruntare mai indelungata”, motiv pentru care Uniunea Europeana trebuie sa evite masuri nesustenabile pe termen lung, cum ar fi un embargou energetic impotriva Rusiei, consemneaza agentia…

- Am asistat in ultimele doua saptamani la doua momente de panica: romanii s-au inghesuit la statiile de combustibil, dupa ce s-a rostogolit un fals, si anume ca, de a doua zi, pretul benzinei si motorinei va trece de 10 lei, si apoi in supermarketuri, convinsi ca nu se va mai gasi ulei de floarea soarelui…

- Majoritatea cetațenilor ruși susțin „operațiunea militara” din Ucraina și considera ca vina o poarta Uniunea Europeana și NATO. Informațiile au fost prezentate vineri de doua case de sondare rusești, VTsIOM și FOM , dependente de puterea centrala. Centrul independent Levada , citat adesea de experții…

- "Putin a crezut ca poate intra in Ucraina și ca lumea se va rasturna. Dar i-a intalnit pe ucraineni. Le spun acum oligarhilor: Gata! Vorbesc serios!""Le vom confisca iahturile, apartamentele lor de lux, avioanele private.” Jake Tapper de la CNN , care a participat la pranzul de o ora, a declarat ca…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avertizat luni Uniunea Europeana ca livrarile de armament catre Ucraina sunt considerate de Rusia un comportament ostil, fiind periculoase si destabilizatoare. Ele dovedesc in acelasi timp ca Rusia a avut dreptate sa faca eforturi pentru demilitarizarea…