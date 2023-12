Stiri pe aceeasi tema

- Kylian Mbappe (24 de ani) a irosit o ocazie rarisima in minutul 17 al meciului Dortmund - PSG, la scorul de 0-0. Francezii au nevoie de victorie pentru a se califica in „optimile” Ligii Campionilor. PSG este cu spatele la zid in ultima runda a grupei F din Liga Campionilor. Campioana Franței are nevoie…

- Ambasada Republicii Azerbaidjan in Republica Moldova a comemorat astazi o data importanta – 8 noiembrie – ziua Victoriei și eliberarii orașului Shusha, capitala culturala a Azerbaidjanului, relateaza Noi.md. Evenimentul solemn a inceput cu depuneri de flori la bustul liderului național al poporului…

- Sepsi a caștigat partida din deplasare cu Voluntari, scor 2-0, grație dublei reușite de Marius Ștefanescu (25 de ani). Atacantul covasnenilor a deschis scorul, in minutul 5, dupa ce a speculat o greșeala de comunicare in apararea ilfovenilor. Paz, fundașul lui Voluntari, a lasat mingea sa treaca dupa…

- Ionuț Coza și Sorin Costreie, oficialii VAR de la meciul Universitatea Craiova - Petrolul, au analizat mai bine de 6 minute faza golului marcat de Gicu Grozav in minutul 77. Au anulat reușita, in cele din urma, pentru o poziție de ofsaid. Liniile trase greșit la Poli Iași - Sepsi, scor 1-0, au marit…

- Liviu Ciobotariu a tras un semnal de alarma dupa U Cluj – Sepsi 1-0. Tehnicianul covasnenilor s-a declarat dezamagit de evoluția echipei sale, din partida de pe Cluj Arena. Partida dintre U Cluj și Sepsi s-a incheiat cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Nistor, din lovitura de la 11 metri. Partida…

- Marius Stefanescu i-a dedicat golul sotiei dupa Farul – Sepsi 2-1! Mijlocasul covasnenilor a recunoscut ca echipa lui nu se afla deloc intr-o perioada buna. Stefanescu a marcat un eurogol in minutul 45+2, dar nu a fost suficient ca echipa lui sa plece macar cu un punct de la Ovidiu. Marius Stefanescu…

- Boavista – Chaves 4-1 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Duelul a contat pentru etapa a 5-a a noului sezon din Liga Portugal. Toate golurile lui Boavista au fost inscrise inca din prima repriza. Gazdele au marcat prin Morais, Agra și Bozenik, care a reușit o „dubla” in care a marcat și un gol de […] The…