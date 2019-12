Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban acorda calitatea de consilier onorific unui fost sfatuitor al Vioricai Dancila, decizia sa fiind publicata, luni, in Monitorul Oficial. Conform deciziei, "se acorda domnului Remus-Adrian Borza calitatea de consilier onorific al prim-ministrului". "Activitatea…

- Valentin Bretfelean, fost șef al SRI Mureș, a fost numit, printr-o decizie a lui Ludovic Orban publicata in Monitorul Oficial, in funcția de consilier al Cancelariei premierului. „In temeiul art 22 alin. (5), art. 29 și al art. 31 lit. c) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul…

- Premierul Ludovic Orban l-a numit luni in funcția de consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, in domeniul economic, pe Tanase Stamule, un apropiat al sau. Decizia a aparut in Monitorul Oficial. Noul consilier economic al lui Orban vrea sa candideze din partea PNL la alegerile…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, marti, ca va continua colaborarea Guvernului cu fostul international Gheorghe Popescu, pentru Campionatul European din 2020, potrivit news.ro."M-am intalnit ieri cu Gica Popescu, care a fost consilier onorific al primului ministru si care mi-a explicat cu…