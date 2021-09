Decizie fără precedent a instanței la Suceava. Studenții unei universități, fără dovada vaccinării la cazarea în cămine Studenții Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava nu mai trebuie sa prezinte dovada vaccinarii la cazarea in camine. Asta a decis instanța, care a anulat obligativitatea prezentarii adeverinței. Sentința poate fi insa atacata cu recurs. Instanța de fond a anulat hotararea senatului Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava care obliga studenții sa prezinte dovada de vaccinare […] The post Decizie fara precedent a instanței la Suceava. Studenții unei universitați, fara dovada vaccinarii la cazarea in camine appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

