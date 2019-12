Moş Nicolae le-a adus daruri copiilor de la Centrul Şcolar Suceava

Copiii de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava au primit recent daruri de la Moş Nicolae. Copiii claselor a II-a A, a VI-a C, a VI-a B şi ai claselor a VIII-a A, B, C de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava l-au întâmpinat cu emoţie şi bucurie… [citeste mai departe]