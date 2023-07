Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 20 iulie 2023, s-a desfașurat Conferința regionala dedicata promovarii campaniei naționale ”Reciclam in Romania” privind colectarea separata, organizata de catre Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, la Arad. Campania are scopul de a responsabiliza populația cu privire la gestionarea și colectarea…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a declarat, luni, ca nu a fost impuscat niciun urs in baza ordinului privind cotele de preventie si de interventie pentru populatia de urs , semnat in ultima zi de mandat de catre Barna Tanczos, mentionand ca se asteapta raspunsul Academiei Romane…

- Academia Romana va analiza o solicitare de aviz formulata de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor referitoare la ordinul privind cotele de interventie la ursul brun, dupa ce documentatia va fi completata, potrivit unui comunicat al forului academic transmis, ieri, AGERPRES. Ministrul Mediului, Apelor…

- Un cioban din comuna prahoveana Telega, care a fost atacat de urs in toamna anului 2021, va primi despagubiri in valoare de 100.000 lei de la Ministerului Mediului, potrivit unei hotarari pronunțate miercuri, 32 mai, de Tribunalul Prahova, citate de site-ul local Ziarul Incomod. Decizia nu este definitiva.Barbatul…

- Vicepresedintele PNL Adrian Cozma, lider al filialei liberale din Satu Mare, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca UDMR are „mai mult decat merita” in acest guvern, iar in noul guvern UDMR sa detina unul-doua ministere. „UDMR are mult mai mult in aceasta coalitie, detine portofolii importante,…

- Orașul din Romania care a primit anul acesta distincția „Best Electric City” este Galațiul. Distincția a fost anunțata joi, in cadrul competiției „Best Electric Car” susținuta in parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor.