- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti, care au judecat apelurile in dosarul Hexi Pharma, in care Tribunalul Bucuresti, ca instanta de fond, a pronuntat prima sentinta in ianuarie 2019, a constatat prescrierea faptelor pentru care au fost trimise in judecata persoanele fizice si firma inculpate in…

- Klaus Iohannis a recunoscut, in prima sa reacție publica pe tema plagiatului ministrului de Interne, ca in «cazul Bode» sunt „probleme” care trebuie soluționate de partid pana la rotația guvernamentala din luna mai.

- Președintele Klaus Iohannis a recunoscut, joi, ca „sunt probleme” cu lucrarea de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode. Șeful statului a precizat ca spera ca pana la rotația guvernamentala PNL sa ia o decizie „clara”. „Este adevarat, acolo sunt probleme. Aceste probleme trebuie luate, dupa…

- Dani Mocanu și unul dintre frații sai, Nando, raman in arest la domiciliu, respectiv in arestul poliției, dupa ce, joi, judecatorii au decis ca aceștia sunt adevarate pericole pentru societate.

- "Forma de vinovatie cu care a actionat inculpatul a fost culpa cu prevedere iar nu culpa simpla, fara prevedere , retinandu se ca acesta a prevazut rezultatul faptei, dar nu l a acceptat, socotind fara temei ca nu se va produce, intrucat, inculpatul a condus microbuzul cu o viteza neadaptata conditiilor…

- Curtea de Apel Pitești a dat marți, 3 ianuarie, decizia definitiva in dosarul „Cheresteaua 1”, in care mai mulți inculpați au fost trimiși in judecata inca din aprilie 2016. Insa, unii dintre inculpați au primit, la apel, pedepse mai mari decat cele date la Tribunalul Argeș. La Curtea de Apel Pitești,…

- Procesul in cazul inculpaților din dosarul Nana a incetat ca urmare a deciziilor CCR privind prescrierea faptelor, a decis Tribunalul Calarași. Judecatorii Tribunalului Calarași i-au obligat pe cei in cauza la plata prejudiciului de trei milioane de lei, dar au ridicat masurile asiguratorii pe mai multe…

- Niculae Badalau, consilier de conturi in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei si vicepresedinte al Autoritatii de Audit din cadrul aceleiasi institutii, ramane in arest Decizia este definitiva si a fost luata azi de judecatorii de la Curtea Suprema a Romaniei.Badalau este suspectat de dare de mita, in…