- Este ancheta la doua spitale din Arad dupa ce o gravida in 28 de saptamani de sarcina, infectata cu COVID-19 a murit. Femeia a facut stop cardio-respirator in timpul transferului cu ambulanta la spitalul din Timisoara.

- Doctorul Virgil Musta, de la de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, a vorbit despre cazul lui Cabral, de la Poli Iași, care a fost diagnosticat cu COVID-19, dupa care s-a descoperit ca testul a dat rateu. ...

- Cazul barbatului de 50 de ani care a murit de coronavirus in secția de Terapie Intensiva de la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, dupa ce a reuzat tratamentul cu Remdesivir nu este unul singular. Situația a ieșit la iveala dupa raporarea de ... The post Situația se complica in cazul pacientului…

- Ancheta a polițiștilor in cazul tinerei de 24 de ani descoperita moarta intr-un camin din Complexul Studențesc din Timișoara. Oamenii legii au deschis un dosar penal in rem pentru infracțiunea de ucidere din culpa.

- Konstantinos Passaris se afla la un pas sa se intoarca in Grecia, pentru a-și ispași restul pedepsei. Autoritațile din Romania au admis cererea formulata in acest sens. Intoarcerea „Fiarei din Balcani” in Grecia insa, trebuie admisa și de procuratura din țara sa natala.

- Barbatul care a amenintat o farmacista din Timisoara, saptamana trecuta, pentru a-i da un medicament cu efecte halucinogene, care se elibereaza doar pe baza de reteta, a primit, luni seara, mandat de arestare pentru 30 de zile, pentru talharie, potrivit Politiei Timis, potrivit Agerpres.In…

- Reprezentanții PSD Timiș susțin ca schimbarea managerului de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara s-ar fi produs din cauza intereselor de partid ale celor din PNL, chiar daca unitatea medicala a fost una dintre cele mai performanțe din țara pe timpul starii de urgența cauzate…

- In urma cu doua zile, o noua veste zguduia showbiz-ul autohton: bolidul de lux al Loredanei Chivu a fost incendiat de catre o femeie ”inșelata”. Potrivit surselor Spynews.ro, tanara ar fi mințit ca sa-și acopere iubitul, fiind cel care s-a aflat in spatele planului diabolic. Ce decizie au luat judecatorii…