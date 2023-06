Decizie controversată în Irlanda: fără telefoane mobile pentru copiii sub 13 ani Speriați de efectele lumii digitale asupra dezvoltarii celor mici, asociatiile parentale ale scolilor din Greystones, Irlanda au votat pentru interzicerea in mod voluntar a utilizarii smartphone-urilor in cazul copiilor care nu au implinit 13 ani. Interzicerea, care are caracter voluntar, se aplica atat la scoala, cat si acasa Pentru ca este o interzicere voluntara, nu toti parintii sunt obligati sa le interzica smartphone-urile celor mici. Insa, datorita faptului ca majoritatea parintilor au cazut de acord, acestia cred ca odraslele nu se vor simti marginalizate atata vreme cat interzicerea se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

