- Austria ii discrimineaza pe imigranti platind mai putine alocatii familiale lucratorilor ai caror copii raman in tara, a transmis joi avocatul general al Curtii de Justitie a UE, cu referire la una din reformele-cheie adoptate in timp ce extrema-dreapta a fost la guvernare alaturi de conservatori,…

- Curtea Constitutionala romana a apreciat vineri ca o hotarire a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) nu poate fi aplicata fara o modificare prealabila a Constitutiei. Dupa Polonia, Romania, de facto, pune sub semnul intrebarii primatul legislatiei europene asupra celei nationale, arata o analiza…

- Dupa ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis ca deciziile Curții Constituționale a Romaniei (CCR) nu sunt valabile in anumite situații, aceasta din urma a reacționat și a emis un comunicat in care reafirma ca deciziile sale raman general obligatorii. Am scris, ieri, despre decizia bulversanta…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) considera ca judecatorii instantelor nationale care nu aplica prevederi ale curtilor constitutionale ce functioneaza la nivel national nu pot fi expusi riscului de a raspunde disciplinar pentru acest fapt, daca deciziile judecatorilor constitutionali nu sunt…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit, într-o decizie publicata marti, ca legea ungara cunoscuta ca „Stop Soros” si care incrimineaza asistenta acordata solicitantilor de azil încalca legislatia europeana.Potrivit Curtii de la Luxemburg, Ungaria a încalcat…

