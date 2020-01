Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Generala a contestat încheierea Judecatoriei Chișinau, oficiul Ciocana din 13 ianuarie curent, prin care demersul procurorului la aplicarea arestului preventiv în privința șefului suspendat al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a fost admis parțial. …

- Procuratura Generala a contestat incheierea Judecatoriei Chișinau, oficiul Ciocana din 17 ianuarie, prin care demersul procurorului la aplicarea arestului preventiv in privința fostului șef al Procuraturii Anticorupție a fost admis parțial.

- Procuratura Generala a venit cu o reacție la acuzațiile fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, care spune ca dosarul in care este urmarit penal ar fi fost inițiat la comanda procurorului general, Alexandr Stoianiglo, și a președintelui țarii, Igor Dodon.

- Procurorii vor solicita astazi, 13 ianuarie, mandat de arestare pe un termen de 30 de zile pe numele fostului șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Viorel Morari. Responsabilii de la Procuratura Generala (PG) susțin ca Morari a fost pus sub invinuire pentru pentru abuz in serviciu și fals in acte publice,…

- Procuratura Generala a prezentat detalii cu privire la motivele retinerii sefului Procuraturii Anticoruptie, Viorel Morari. Procurorii il acuza Viorel Morari de abuz in serviciu si fals in acte publice. Mai exact, in martie 2017, Viorel Morari ar fi primit de la Vlad Plahotniuc o plangere pe care a…

- Seful Procuraturii Anticoruptie, Viorel Morari, cel care a fost delegat la Procuratura Generala pentru o perioada de catre procurorul general Alexandr Stoianoglo, anunta ca procurorii investigheaza acordarea de catre Guvern, in anii 2014-2015, a garantiilor de stat pentru acoperirea fraudei bancare…

- Viorel Morari, șeful Procuraturii Anticorupție, suspendat astazi din funcție și delegat in cadrul Procuraturii Generale (PG) de catre procurorul general, Alexandr Stoianoglo, dar și efectuarea unui control asupra activitații Procuraturii Anticorupție (PA) de catre noul șef al PA, a acționat in judecata…

