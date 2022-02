Ameri Nasrin și-a dat demisia in direct la Antena Stars, dupa scandalul cu Simona Hapciuc . Prezentatoarea a anunțat acum ca are planuri mari, se ocupa de un proiect in online, dar și de revenirea pe micul ecran. Invitata in emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars, Nasrin Ameri a dezvaluit cum a decis sa iși dea demisia de la respectiva televiziune, acolo unde prezenta matinalul, dar și Star Magazin. „Acum a fost momentul. Nu a fost oboseala, tu știi ce inseamna, dar am avut opt ani de matinal și de Star Magazin, vreo noua daca iau in calcul și Antena 2, am prins transformarea. Insa așa am…