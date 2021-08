Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat ca in ultimele zece zile din septembrie Romania va primi decizia Comisiei Europene referitoare la Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar in octombrie urmeaza decizia Consiliului European, anunța news.ro.…

- Cristian Ghinea a declarat, marti seara, la Digi 24, ca a fost terminata partea de negocieri politice cu Comisia Europeana pentru PNRR. “Am terminat partea de negocieri politice cu Comisia Europeana. Colegii mei din minister si colegii din ministerele de linie completeaza acum acele componente uriase,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, sustine ca 1,9 miliarde de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) vor intra in tara in acest an, in octombrie – noiembrie, iar platile pentru proiecte vor incepe imediat. „PSD iar bate campii despre PNRR. 1,9 miliarde…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat marti ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va fi aprobat de Comisia Europeana in septembrie, iar la inceputul anului viitor vor veni primii bani in tara. "Lucrurile sunt exact asa cum e normal sa fie. Acum o saptamana, ministrul Investitiilor…

- ​​Stagiul de cotizare pentru pensie nu va mai fi unul fix, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, la HotNews LIVE. El a precizat ca acesta va depinde de domeniul de activitate, fara a da însa detalii suplimentare. „Stagiul de cotizare nu va mai fi…

- Romania va putea face lucrarile cu fonduri de la buget, iar banii vor fi ulterior decontați prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), a declarat Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, marți, la Digi24 . Cristian Ghinea a explicat ca proiectele alese sunt deja…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Cristian Ghinea a anunțat, luni, ca a trimis oficial la Bruxelles Planul Național de Redresare și Reziliența, in baza caruia Romania ar urma sa accese granturi și imprumuturi in valoare de 29,2 miliarde de euro. Ministrul spune ca a incarcat 240 de fișiere…