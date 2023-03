Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez a interzis vineri instalarea si utilizarea unor aplicatii ”recreative” precum reteaua de socializare chineza TikTok sau platforma americana de streaming Netflix pe telefoane de serviciu de catre cei 2,5 milioane de agenti francezi ai functiei publice, relateaza AFP.Aceste aplicatii…

- Folosirea aplicației TikTok pe dispozitivele de serviciu ridica semne de intrebare și in Romania. Dupa ce Comisia Europeana și Parlamentul European au interzis accesul angajaților la TikTok de pe telefoanele de serviciu, Guvernul din tara noastra a inceput o serie de verificari

- Personalul care lucreaza la Comisia Europeana a primit ordin sa elimine aplicația chineza TikTok de pe telefoanele și dispozitivele de munca. Masura a fost pusa in aplicare pentru „a proteja datele” și pentru „a spori securitatea cibernetica”, potrivit Europa Libera Romania. Comunicatul Comisiei Europene…

- Dizidentul rus care a fugit in Franta inca din 2015, Vladimir Osecikin, susține ca un numar tot mai mare de oficiali rusi de rang inalt dezerteaza in Occident. Apropiații lui Vladamir Putin sunt nemultumiti de razboiul din Ucraina. El a declarat intr-un interviu pentru CNN ca fosti generali si agenti…

