- Prim-ministrul interimar, Aureliu Ciocoi, și liderul PSRM, Igor Dodon, au avut cate o intrevedere cu ambasadorul Federației Ruse la Chișinau, Oleg Vasnețov, astazi, 9 februarie. Subiectul discuțiilor a fost despre livrarea vaccinului Sputnik-V in Republica Moldova.

- Prim-ministrul interimar, Aureliu Ciocoi, a participat astazi, in regim de videoconferința, la reuniunea șefilor de guverne ai țarilor din Uniunea Economica Euroasiatica (UEE), Republica Moldova avind statut de observator in cadrul acestui aranjament regional. In discursul sau, Premierul interimar al…

- Strategia pentru reformarea Justiției a fost discutata astazi in cadrul unei ședințe la Guvern. La intrunire au participat Ambasadorul SUA, Dereck J. Hogan, Ambasadorul UE la Chișinau, Peter Michalko, ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, și consilierul prezidențial din domeniul justiției, Olesea…

- Guvernul condus de premierul interimar Aureliu Ciocoi se intruneste in prima sa sedinta dupa demisia lui Ion Chicu si a trei ministri. Sedinta Cabinetului de Ministri va incepe la ora 15:00.

- Prim-ministrul interimar Aureliu Ciocoi a depus flori la bustul lui Mihai Eminescu, cu prilejul aniversarii a 171 de la nașterea poetului și a zilei Naționale a Culturii care este marcata astazi in țara noastra. La eveniment a participat și ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Lilia Pogolșa,…

- Fiind numit in funcție printr-un decret al președintei Maia Sandu, noul premier interimar al Republicii Moldova, Aureliu Ciocoi, susține ca va face totul pentru ca Guvernul sa funcționeze bine in interesul cetațenilor. „Republica Moldova trece printr-o perioada dificila, cu mai multe crize care se suprapun.…

- CHIȘINAU, 31 dec - Sputnik. Aureliu Ciocoi a fost numit in funcția de prim-ministru interimar al Republicii Moldova. Decretul de numire a fost semnat astazi de președintele Maia Sandu, anunța serviciul de presa al instituției prezidențiale. „In condițiile in care premierul demisionar Ion Chicu…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua, marti, 29 decembrie, o vizita oficiala la Chisinau, la invitatia presedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Aceasta va fi prima vizita a unui sef de stat dupa investirea in functie a Maiei Sandu.