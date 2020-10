Ziarul Unirea Decesele zilnice cauzate de COVID-19 in Europa, in creștere cu 40% intr-o saptamana. Avertismentul OMS Decesele zilnice cauzate de COVID-19 au crescut cu aproape 40% comparativ cu saptamana precedenta, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații. Purtatorul de cuvant al OMS, Margaret Harris, a spus ca Franta, Spania, Marea Britanie, Olanda si Rusia au inregistrat majoritatea cazurilor, care au crescut in Europa cu o treime, potrivit Mediafax.... Decesele zilnice cauzate de COVID-19 in Europa, in creștere cu 40% intr-o saptamana. Avertismentul OMS Ziarul Unirea