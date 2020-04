Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce starea premierului britanic, Boris Johnson, se imbunatațește in terapia intensiva, incercand sa se refaca dupa infectarea cu SARS-CoV-2, situația pentru mulți alți britanici ramane grava. Regatul Unit a inregistrat, joi, cea mai neagra zi de la inceperea epidemiei, scrie Aljazeera.com. Totalul…

- Șeful Corpului de control al Ministerului Sanatații, Constantin Dina a fost depistat pozitiv cu coronavirus, potrivit antena3.ro. Oficialul este cel care l-a insoțit pe ministrul Sanatații, Nelu Tataru, la Suceava și la alte spitale din țara, pentru evaluarea situației. De altfel, ministerul a anunțat…

- Numarul deceselor cauzate de epidemia noului coronavirus in Statele Unite a trecut pragul de 4.000, dublandu-se in doua zile, a anuntat, miercuri, Universitatea Johns Hopkins. relateaza AFP preluata de news.ro. In total, 4.076 de decese cauzate de covid-19 au fost inregistrate, pana miercuri, de la…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus a urcat la 79. Ultimul caz raportat este o femeie de 84 de ani din București. “Urmare a raspunsului SUUB, in data de 27 martie 2020 a fost inregistrat un deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus. Deces 79 Femeie, 84 ani, mun. București, prezentat…

- Afecțiunile respiratorii au reprezentat a treia cauza de mortalitate in UE in 2015, fiind responsabile de 8% din decese. Peste 440 de mii de persoane au decedat in urma bolilor respiratorii, majoritatea deceselor fiind in randul persoanelor cu varste peste 65 de ani. Afecțiunile respiratorii care au…

- Numarul de noi infectari a scazut in Italia pentru a patra zi consecutiv – singurul semn de optimism in țara cea mai lovita de pandemia mondiala Covid-19. Agenția de Protecție Civila a anunțat miercuri ca bilanțul deceselor a depașit miercuri pragul de 7.500. Peste 57.000 sunt infectați. Numarul…

- Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava a implementat o linie semi-automata de testare COVID-19, care va fi predata Spitalului Judetean de Urgenta pentru infiintarea laboratorului de testare, a anuntat, miercuri, Biroul de presa al institutiei academice, citat de agerpres.ro. Aceasta linie de testare…

- Angajatii Ford Craiova vor fi trimisi in somaj tehnic din cauza crizei Covid-19 si vor primi 78% din salariu, potrivit unui reprezentant al Sindicatului fabricii, citat de Ziarul Financiar. Peste 6.000 de persoane lucreaza la Ford Craiova. Perioada de somaj tehnic va fi 19 martie – 5 aprilie. Angajatii…