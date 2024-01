Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, marti, la Pitesti, ca la nivel national mai sunt sub 200 de unitati de invatamant cu grupuri sanitare in curte, iar ministerul are fondurile necesare prinse in buget astfel incat aceasta problema sa poata fi rezolvata in acest an.Anul acesta avem alocate…

- "Anul acesta avem alocate fonduri in bugetul Ministerului Educatiei de aproximativ 30 de milioane de lei, ceea ce acopera in mare masura cele sub 200 de unitati de invatamant care au grupul sanitar in curte. Vorbim despre un procent de sub 10% fata de ce aveam acum cativa ani. Progresul a fost unul…

