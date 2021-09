Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Naționala a Romaniei, in frunte cu Ianis Hagi, are un parcurs bun in preliminariile CM 2022 din Qatar. La ultima partida, cea cu Liechtenstein, elevii lui Mirel Radiu au plecat cu o noua victorie. Meciul s-a jucat pe Arena Naționala, incheindu-se cu scorul de 2-0 pentru Ianis Hagi și colegii…

- Manchester City, campioana en titre din Premier League, a invins-o cu 5-0 acasa pe nou-promovata Norwich City, intr-un meci disputat sambata in etapa a 2-a. Invinsa in prima etapa de Tottenham (0-1), echipa antrenata de Pep Guardiola si-a surclasat modestul adversar. Unul din goluri a fost marcat de…

- Rangers a avut un start perfect in noul sezon din campionatul Scotiei si a trecut cu 3-0, in prima etapa, de Livingston. De altfel, primul gol al echipei lui Steven Gerrard din noua stagiune a fost marcat chiar de Ianis Hagi, insa fotbalistul roman s-a accidentat in minutul 31 si a fost scos din teren.…

- Steven Gerrard (41 de ani) a caștigat „meciul” cu jurnaliștii suedezi, inainte de Malmo - Rangers, din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Malmo - Rangers, prima manșa a turului 3 preliminar din Liga Campionilor, este marți, de la ora 20:00. Returul se joaca pe 10 august, de la ora 22:00Ianis…

- Ianis Hagi (22 de ani) a oferit un interviu in presa spaniola despre modul in care s-a adaptat la traiul din Scoția și cum vede rivalitatea din oraș cu Celtic, cum este sa fie antrenat de Gerard dar și despre ce inseamna sa fie fiul lui Gica Hagi. Ianis a oferit un interviu prin videoconferința pentru…

- Ianis Hagi (22 de ani) le-a vorbit britanicilor iniante de startul noului sezon din Scoția, cum s-a adaptat campionatului dar si tarii. Mijlocașul roman a fost transferat definitiv de Rangers in vara anului trecut, dupa ce scoțienii il imprumutasera de la Genk in iarna lui 2019. Ianis a reușit sa cucereasca…

- Rangers, formație la care evolueaza și Ianis Hagi (22 de ani), va disputa un meci amical impotriva lui Real Madrid, pe 25 iulie, la Glasgow. Sub comanda lui Steven Gerrard, Rangers a revenit in prim-planul fotbalul european. A intrerupt supremația lui Celtic, cucerind titlul fara vreun meci pierdut,…

- Ianis Hagi a ramas, deocamdata, la Rangers și se pregatește de un nou sezon. Actuala campioana a Scoției va debuta și in turul 3 al Champions League la inceputul lunii august. Cum UCL a devenit o ținta prioritara, Steven Gerrard se asigura ca lotul sau va fi chiar mai puternic decat anul trecut. Cu…