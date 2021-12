Stiri pe aceeasi tema

- Primul studiu pe baza de secvențiere pentru varianta Omicron, realizat de Medlife, pe 156 de probe recoltate aleatoriu de la persoane infectate cu coronavirus nu a depistat prezența noii tulpini in Romania. Majoritatea cazurilor analizate indicau infectarea cu varianta Delta, relateaza Hotnews . Specialiștii…

- MedLife a derulat un nou studiu pe baza de secvențiere pentru varianta Omicron, in contextul raspandirii la nivel european a tulpinii sud-africane a coronavirusului. MedLife a reluat procesul de secvențiere a genomului SARS-CoV-2 și anunța primele rezultate obținute in urma analizarii unui lot de 156…

- A fost realizat primul studiu pe baza de secvențiere pentru varianța Omicron in Romania, iar pe baza probelor selectate din 19 orașe MedLife spune ca nu a fost identificata noua tulpina africana pe teritoriul Romaniei. MedLife transmite ca probele analizate in aceasta etapa a studiului conțin in proporție…

- Cutremurul s a produs la 195 km NV de Constanta.In aceasta seara, la ora 20:52 ora locala a Romaniei , s a produs in Zona Seismica Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 39km, informeaza Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Cutremurul s a produs…

- Doua cutremure s-au produs, miercuri dimineața, in Romania. Potrivit INFP, primul seism s-a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea, la ora 1:58. Seismul a avut o magnitudine de 2,6 grade și s-a produs la o adancime de 104 km, in apropierea urmatoarelor orase: 79 km E de Brasov, 91 km NE de Ploiesti,…

- Potrivit INFP, primul seism s-a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea, la ora 1:58. Seismul a avut o magnitudine de 2,6 grade și s-a produs la o adancime de 104 km, in apropierea urmatoarelor orase: 79 km E de Brasov, 91 km NE de Ploiesti, 104 km S de Bacau, 113 km V de Galati, 114 km NV de Braila,…

- “Cu doar cateva zile inainte de Black Friday, pe 28 octombrie, Lensa deschide cel de-al 14-lea showroom, in Arad. Showroomul, cu o suprafata de 105 metri patrati, are doua cabinete pentru consultatii de vedere gratuite si sute de produse ale brandurilor Ray-Ban, Polarizen, Emporio Armani, Guess, Tommy…

- Jumbo, mult-asteptatul magazin de jucarii și decorațiuni se va deschide, la Craiova, in a doua jumatate a lunii octombrie. Dupa mai multe amanari, lansarea hipermarketului este o certitudine. Reprezentantii firmei care se ocupa de construirea hipermarketului spun ca totul este aproape gata. „Magazinul…