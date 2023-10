Stiri pe aceeasi tema

- Bournemouth a primit vizita lui Burnley in etapa cu numarul 10 din Premier League. Meciul a fost caștigat de gazde cu scorul de 2-1, iar Ionuț Radu a debutat in primul eșalon al fotbalului britanic.

- Ionuț Radu (26 de ani) a debutat in Premier League in partida Bournemouth - Burnley, scor 2-1. Portarul roman imprumutat de la Inter a fost salvat de decizia VAR din finalul partidei, care a acordat ofsaid la golul de 2-2 al lui Burnley. Bournemouth a reușit prima victorie a sezonului și parasește pentru…

- Ionuț Radu (26 de ani) va debuta sambata in Premier League. Portarul imprumutat de la Inter pana la finele sezonului va profita de accidentarea titularului Neto și va fi in formația de start a lui Bournemouth. „Sigur va apara sambata”, a anunțat managerul Iraola. Bournemouth - Burnley se va juca sambata,…

- Andoni Iraola, managerul lui Bournemouth, a dezvaluit in Daily Echo ca Ionuț Radu (26 de ani) sufera pentru debutul sau la noua echipa, in Cupa Angliei: „A primit doua goluri in condițiile in care cei de la Swansea au trimis doar doua șuturi cadrate”. Ionuț Radu și-a pierdut și locul de rezerva la naționala…

- Dupa 33 de zile de la transferul in Anglia, Ionuț Radu a aparat in sfarșit la Bournemouth, 3-2 cu Swansea in Cupa Ligii, marți seara. Goalkeeperul in varsta de 26 de ani va fi folosit foarte probabil numai in aceasta competiție și, posibil, in FA Cup. In Premier League va fi titular Neto (34 de ani),…

- Echipa engleza FC Liverpool a invins sambata, pe teren propriu, scor 3-1, fornatia Bournemouth, unde activeaza si portarul roman Ionut Radu. Brighton a marcat de patru ori la Wolverhampton si a invins echipa locala cu 4-1, devenind lider in Premier League, potrivit news.ro.Pe Anfield, Bournemouth…

- Echipa engleza Brighton a invins sambata, pe teren propriu, scor 4-1, formatia Luton Town, in prima etapa din Premier League. Portarul roman Ionut Radu nu a jucat pentru Bournemouth. Brighton si Luton Town a fost un meci echilibrat, cu un singur gol marcat in prima repriza, de Sally March,…