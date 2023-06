Debitul maxim al Dunării, peste mediile multianuale în lunile iunie, iulie şi august Debitul maxim al Dunarii, peste mediile multianuale in lunile iunie, iulie si august. Debitul maxim al fluviului Dunarea se va situa peste mediile multianuale in toate cele trei luni de vara, in timp ce regimul hidrologic pe raurile interioare va avea valori cuprinse intre 30% si 100%, dar si mai scazute, sub 30%, in unele bazine hidrografice, potrivit prognozei emise de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) pentru lunile iunie, iulie si august, conform Agerpres. CITESTE SI Compania germana de bunuri de larg consum Henkel isi va mentine politica de achizitii,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

