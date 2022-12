Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca Posta Romana va lucra in data de 2 decembrie, pentru a face platile in ceea ce priveste pensiile, astfel incat, pana la 15 decembrie, toate pensiile sa fie achitate. In ianuarie pensiile vor intra in conturi in 12-14 ale lunii, iar pensiile in numerar…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni in Parlament ca proiectul privind pensiile speciale va fi finalizat in cateva zile si inaintat Guvernului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat ca se va lua decizia ca salariul minim sa creasca la 3000 de lei, incepand cu data de 1 ianuarie 2023. De aemenea, el a precizat ca inca sunt negocieri intre PSD și PNL privitor la creșterea pensiilor, asta pentru ca social-democrații propun o creștere diferențiata,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca nu exista niciun pericol cu majorarea pensiilor de la 1 ianuarie pragul de 9,4% din PIB pentru pensii, care este cuprins in Planul National de Redresare si Rezilienta, precizand ca pericolul vine in majorarile ulterioare. El a precizat ca nu exista in…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca impactul bugetar al asa-numitelor pensii speciale este de doar 0,1% din Produsul Intern Brut, el respingand ideile unor politicieni conform carora prin reducerea acestor pensii ar putea fi majorate pensiile pe baza de contributivitate. Fii la curent…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat joi ca atunci cand ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca vor fi majorate pensiile, unii liberali au dorit ca acesta sa fie dat afara din Guvern, iar acum PNL a ajuns la concluzia ca trebuie marite veniturile romanilor, potrivit News.ro. Fii la curent…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca impactul bugetar calculat pentru majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2023 va fi de 11 miliarde de lei. El sustine ca cifrele luate in calcul de PSD din mai multe surse oficiale arata ca nu exista ”niciun fel de probleme” pentru a asigura bugetul pentru cresterea…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni, 19 septembrie, in cadrul conferinței „Pactul pentru tineri” de la Colegiul Național Iași, ca tinerii trebuie stimulați sa invețe și meserii care acum par invechite. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…