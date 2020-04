Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de 14 medici și asistenți medicali romani va lucra de marți, 7 aprilie, impreuna cu personal medical italian, pentru combaterea epidemiei COVID-19. Potrivit unui comunicat al MApN, o aeronava C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Romane a dus la Milano o echipa formata din medici și asistenți medicali…

