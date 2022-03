Stiri pe aceeasi tema

- Ce faci pe 1 aprilie? Vrei sa te dai cu tiroliana, sa te joci cu cei mai fideli parteneri, cațelușii Jandarmeriei? Ți-ar placea sa pornești sirenele mașinilor de intervenție? Poți face toate aceste lucruri, și nu e o gluma. „Vino la sediul Gruparii de Jandarmi Mobile Timișoara, vineri! Ca o gazda pusa…

- Bucureștiul, alaturi de refugiații din Ucraina Foto: https://www.facebook.com/PMBucuresti. Primaria Sectorului 1 a deschis un nou centru de cazare a refugiaților care fug din Ucraina. Acesta are capacitatea de 200 de locuri și a fost organizat în sala de sport a Școlii Gimnaziale nr.…

- Un echipaj din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Timișoara, aflat in timpul serviciului de patrulare, a identificat intr-un autovehicul trei barbați, cu varste de 16, 26, respectiv 27 de ani, suspectați de fapte antisociale. Aceștia aveau asupra lor ustensile de patruns in locuințe (rangi și alte corpuri…

- Masinile, adevarate epave, erau asamblate in graba si vandute ulterior la preturi mari pe internet. Inselatoria a facut numeroase victime in regiunea franceza Dijon.Ancheta a inceput in mai 2020, cand jandarmii au descoperit un vehicul incendiat in zona Genlis. Investigatiile au dus la un barbat roman,…

- Un echipaj din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Timișoara, aflat in patrulare, a identificat doi barbați, de 21 și 38 de ani, avand „iarba” asupra lor. Barbații se plimbau liniștiți, pana in momentul in care au observat autospeciala jandarmilor, moment in care au luat-o la fuga. Oamenii legii, surprinși…

- Femeie de 74 de ani disparuta de la domiciliu, gasita și salvata de jandarmi Jandarmii din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Timișoara au contribuit astazi la evitarea unei posibile tragedii. Jandarmii au pornit in cautarea femeii, de indata ce li s-a solicitat sprijinul, de catre organele de poliție…

- Barbat de 69 de ani, salvat de jandarmii care l-au gasit fara suflare, in fața unui magazin din cartierul Plopi, din Timișoara. Sambata, jandarmii din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Timișoara, care se aflau in serviciul de patrulare in aria de responsabilitate, au fost ingerii pazitori ai unui barbat,…