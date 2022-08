Stiri pe aceeasi tema

- Dambovița se afla sub un nou Cod Galben de canicula la inceputul acestei saptamani. In zilele de 29 și 30 august a.c. mercurul din termometre va urca pana la Post-ul Un nou Cod Galben de canicula pentru Dambovița. Ce ne așteapta la inceput de saptamana apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- 1. Atenționare meteo ???? COD GALBEN valabila in intervalul 14 august, ora 12:00 – 15 august, ora 22:00 in județul Dambovița. Sunt vizate fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata, ploi Post-ul Dambovița, din nou, sub Cod Galben și avertizari meteo. Se așteapta grindina și descarcari…

- Atentionare meteo nowcasting ???? COD GALBEN, valabila pana la ora 23:30 pentru averse care vor acumula peste 25…35 l/mp, descarcari electrice, intensificari ale vantului, grindina in urmatoarele localitati și. Judetul Post-ul Cod Galben pentru mai multe localitați din Dambovița! Se așteapta grindina…

- Au fost aprobate 49 de auxiliare pentru invatamantul prescolar, primar si gimnazial in sesiunea din iulie 2022. Lista a fost publicata de Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie. Din momentul aprobarii lor, auxiliarele vor putea fi utilizate in unitatile de invatamant preuniversitar. Conform…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe mesaje de avertizare pentru perioada urmatoare valabile și in județul Dambovița. Mesaj 1: COD GALBEN valabila astazi, 26 iulie in care sunt Post-ul inca un Cod Portocaliu de canicula pentru Dambovița. Vezi ce ne așteapta in urmatoarele zile apare…

- Administrația Naționala de meteorologie a actualizat mesajul de avertizare emis pentru județul Dambovița. In zilele de 22 și 23 iulie, ramane valabila avertizarea ???? Cod Galben ????pentru val de caldura Post-ul Cod Portocaliu de canicula pentru Dambovița! Ne așteapta temperaturi de peste 40 de grade…

- Avertizare meteo “COD PORTOCALIU” astazi pana la ora 17:20 pentru averse torențiale ce vor cumula 35…40 l/mp, frecvente descarcari electrice. Sunt vizate localitatile I.L. Caragiale, Cornești, Baleni, Bucșani, Comișani, Darmanești, Post-ul Cod Portocaliu pentru cateva localitați din Dambovița apare…

