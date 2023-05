De Ziua Internaţională a Muzeelor, în Prahova vor fi organizate evenimente ­culturale cu intrare gratuită N.D. Dupa doar cateva zile de cand a fost marcata ”Noaptea Muzeelor”, unele dintre instituțiile de cultura din județ iși deschid, din nou, porțile pentru public, pentru a putea fi vizitate gratuit. Anunțul a fost facut de catre conducerea Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, care a anunțat public faptul ca la secțiile sale din Ploiești și județ, astazi, in intervalul orar 9.00 – 17.00, vor avea loc evenimente culturale organizate cu ocazia celei de-a 45-a ediții a Zilei Internaționale a Muzeelor, intrarea fiind gratuita. Astfel, sub genericul ”Muzeele – sustenabilitatea si starea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

