De ziua ei, Ela Craciun strange donatii pentru medici si cei aflati in lupta contra COVID-19. „Acum nu mai e vorba de mine, ci despre voi!” Pe 15 aprilie, Ela isi sarbatoreste ziua de nastere, iar, la fel cum a procedat si anul trecut, isi indeamna apropiatii si fanii sa doneze bani sau obiecte pentru o cauza caritabila. Daca la aniversarea precedenta a ajutat un copil sarac, achizitionand cele necesare casei in care locuieste micutul alaturi de familia lui, de aceasta data miza are o mai mare amploare. Vedeta isi sfatuieste prietenii sa doneze si companiile care obisnuiesc sa ii trimita cadouri…