HeyNews.ro: Salut. Spune-ne, te rugam: cine ești și de unde vine pasiunea ta pentru sport? Cum ai ajuns sa te ocupi de fitness? GABRIEL STATE: Salut! Ma numesc Gabriel State, și am 27 de ani, locuiesc In București, nascut și crescut in Berceni. Pasiunea aceasta pentru fitness, pot spune ca am capatat-o pe la 15-16 ani, tot atunci am și inceput sa cochetez cu fitness-ul. Prima oara, cred ca la 14 ani am intrat intr-o sala de forța și mi-a placut ce am vazut… vedeam barbați cu mușchi, mi se pareau ceva nerealizabil pe atunci, haha!… dar in același timp, mi-am zis: vreau și eu așa! Și practic, 2…