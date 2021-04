Stiri pe aceeasi tema

- Ant Group analizeaza optiuni pentru ca fondatorul Jack Ma sa isi vanda participatia la furnizorul de servicii financiare digitale si sa renunte la controlul asupra acestuia, in conditiile in care intalnirile cu autoritatile de reglementare au semnalat ca aceste masuri ar pune capat investigatiilor…

- Este pentru prima oara cand Reuters scrie despre ultima serie de discutii referitoare la viitorul controlului detinut de Ma la compania Ant, exrcitat printr-o structura complicata de vehicule de investitii. Publicatia Wall Street Journal a scris anterior ca Ma s-a oferit in noiembrie, in timpul unei…

- Compania aeriana British Airways a anuntat vineri ca analizeaza posibilitatea vanzarii cladirii care gazduieste sediul sau central, in conditiile in care trecerea la munca de acasa in perioada pandemiei a redus nevoia unor spatii de birouri atat de mari, transmite Reuters potrivit Agerpres. Posibila…

- Compania de plați Stripe a anunțat la sfârșitul saptamânii trecute ca o noua runda de finanțare a evaluat-o la 95 de miliarde de dolari, peste compania aerospațiala SpaceX a lui Elon Musk și peste aplicația de livrari Instacard, relateaza Business Insider.Stripe a strâns 600…

- Constructorul german de automobile sportive Porsche AG, o divizie a grupului Volkswagen, a anuntat luni ca isi va majora participatia la Rimac Automobili, in cadrul unei tranzactii care evalueaza producatorul croat de automobile electrice la 795 milioane de euro, informeaza Reuters, transmite AGERPRES…

- ​O parte dintre directorii de la Hyundai - Kia se opun ideii de a construi o mașina care sa fie vânduta sub sigla Apple, iar discuțiile sunt departe de finalizare, spun surse citate de Reuters. Hyundai - Kia a mai discutat cu Apple și în 2018, dar nimic nu s-a concretizat. Oficiali de la…

- Antreprenorul chinez Jack Ma, fondatorul companiei de tehnologie Alibaba, a fost vazut miercuri pentru prima data in public de la sfarsitul lui octombrie, intr-un mesaj video distribuit de media de stat, relateaza Reuters si dpa. In filmul de 50 de secunde, Jack Ma (56 de ani) este vazut adresandu-se…

- Miliardarul chinez Jack Ma apare pentru prima data in public de la sfarsitul lui octombrie, dupa ce dispariția sa a trezit suspiciuni Antreprenorul chinez Jack Ma, fondatorul companiei de tehnologie Alibaba, a fost vazut miercuri pentru prima data in public de la sfarsitul lui octombrie, intr-un mesaj…