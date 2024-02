Stiri pe aceeasi tema

- Prima zi calendaristica de primavara vine cu vești bune pentru sucevenii dornici sa faca mișcare in aer liber – stadionul Areni este deschis pentru alergare, de dimineața pana la lasarea serii.Anunțul a fost facut de viceprimarul Lucian Harșovschi, in ședința de Consiliu Local de joi ...

- NOU… Comuna Suletea va avea, in scurt timp, un birou notarial care va functiona zilnic. Anuntul a fost facut pe retelele socializare de primarul Ciprian Tamas, inainte de finalizarea tuturor procedurilor de deschidere a biroului notarial si chiar inainte de a se cere avizul Consiliului Local. In perioada…

- Bugetul pe anul 2023 al municipiului Vatra Dornei a fost aprobat in unanimitate in cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Local. Viceprimarul Marius Ripan a ținut sa precizeze ca bugetul este axat pe dezvoltare aratand ca din suma totala de 110 milioane de lei, adica peste 22 de milioane de…

- Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, propune modernizarea pistei de atletism a stadionului Areni. El spera ca acest lucru sa se realizeze in acest an. „Stadionul Areni nu inseamna doar echipa de fotbal! Ne-am dorit sa sprijinim performanța și am ales sa susținem o echipa despre care…

- Modernizarea pistei de atletism a stadionului Areni, prin inlocuirea celei de zgura cu un covor elastic din cauciuc, dar și montarea unor lampi suplimentare de iluminat, care ar prelungi perioada de utilizare, este solicitata de catre viceprimarul Lucian Harșovschi a fi prinsa la finanțare in ...

- Costurile pentru construirea gradiniței cu program prelungit de la școala nr. 1 din municipiul Suceava cresc la 30,7 milioane de lei. Primarul Ion Lungu a declarat ca a fost finalizat deja studiul de fezabilitate și a explicat ca aceste costuri au crescut pentru ca a aparut obligativitatea alocarii…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a declarat astazi, ca in cursul anului trecut in municipiu s-au nascut 3.649 de copii. „Deschidem lista informarilor din anul 2024 cu vești optimiste. In anul ce tocmai a trecut, 3649 de copii s-au nascut in municipiul Suceava, respectiv 1763 fete și 1886 baieți.…

- Poliția Suceava a transmis ca șoferul care a spulberat doi adolescenți pe trecerea de pietoni din Areni, din apropierea Policlinicii, era baut. Accidentul a avut loc in jurul orei 20:45. Din primele verificari s-a constatat faptul ca un șofer de 28 de ani din comuna Vaculesti, județul Botoșani a condus…