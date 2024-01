Stiri pe aceeasi tema

- Compania de transport public Cluj-Napoca a anunțat un program special de Ziua Unirii Principatelor Romane.Astfel, in ziua de 24 Ianuarie, transportul public de calatori se va desfasura intre orele 6:00 – 23:00, conform programului de transport pentru ziua de duminica. In dupa masa aceleași zilei,…

- Un decor senzațional pentru deserturi, care arata ca o dantela fina, poate fi pregatit acasa rapid. Deși pare sofisticat, se realizeaza foarte ușor, cu doar cateva ingrediente. Secretul dantelei de aluat este sa obții un echilibru perfect intre apa și faina.

- Asocierea de firme RER Vest & RETIM, binecunoscute firme de casa ale PNL, au solicitat o noua majorare a tarifelor la colectarea deșeurilor reziduale și reciclabile. Proiectul de HCL se afla pe ordinea de zi a ședintei ordinare a Consiliului Local Alba Iulia, din data de 20 decembrie 2023. Daca proiectul…

- Tot mai mulți romani se plang ca sunt victimele unor infractori care acționeaza fara probleme pe site-urile de rezervari online pentru vacanțe. Mai nou, astfel de indivizi și-au facut loc și pe site-ul Booking.com, iar nimeni nu intervine.

- Fostul rugbist George Balta, imobilizat intr-un scaun cu rotile, afirma ca nu i s-a permis imbarcarea intr-o aeronava a TAROM pentru un zbor de la Bucuresti la Cluj-Napoca, ”pe motiv de siguranta”. Mai mult, acestuia i s-ar fi anulat rezervarea, fara a fi anuntat. Reprezentantii TAROM sustin insa ca…

- Revolut, aplicație financiara globala, actualizeaza in premiera, planurile sale cu plata pentru clienții din Spațiul Economic European (SEE), inclusiv Romania. Planurile Premium și Metal vor include de acum și acces la abonamente pentru aplicații și servicii digitale, fara costuri suplimentare.

- Pe diferite zboruri Lufthansa, incepand cu 2024, compania aeriana germana va permite utilizarea gratuita a serviciilor de mesagerie, precum WhatsApp, anunța La Repubblica . „O veste buna pentru pasagerii care vor sa fie accesibili chiar și deasupra norilor. De la jumatatea lunii ianuarie 2024, Lufthansa…

- Elon Musk a oferit detalii despre primul model de inteligenta artificiala generativa al start-up-ului sau xAI, denumit "Grok", care are acces in timp real la X (fostul Twitter) si care va fi oferit initial abonatilor la cel mai scump pachet al platformei, scrie AFP."Grok are acces in timp real la…