De unde vine explozia de cazuri de coronavirus din judeţul Prahova? Violeta Stoica Este aproape inexplicabil ce se intampla cu numarul cazurilor nou raportate de infectare cu coronavirus la nivelul județului Prahova, in timp ce exista alte zone din țara in care numarul total al persoanelor diagnosticate cu Covid-19, de la inceputul pandemiei, abia daca atinge cateva sute de persoane. Prahova a ajuns, conform datelor oficiale, la 3781 de persoane infectate, inclusiv cele 63 confirmate de duminica pana luni. In Constanța, despre care se vorbește ca ar fi polul surselor de infectare in aceasta perioada, prin numarul mare de romani care se afla in vacanța pe litoral,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al infectarilor cu SARS-COV-2 in centrul medico-social de la Baicoi este de 25, ultimele trei rezultate pozitive raportate fiind in randul personalului angajat, iar celelalte 22 sunt ale beneficiarilor. Initial, 22 dintre persoanele internate in acest centru fusesera diagnosticate cu…

- Un nou focar de COVID-19 a fost identificat de epidemiologii din județul Prahova, la Baicoi, 22 din cei 52 de beneficiari ai centrului medico-social destinat ingrijirii persoanelor adulte fiind testați pozitiv, scrie Mediafax.Potrivit DSP Prahova, a fost identificat un nou focar la un centru…

- Crește numarul focarelor COVID-19 din instituțiile publice din Buzau. Dupa cele patru centre din cadrul Direcției Generale pentru Asistența Sociala și Protecția Copilului unde au fost declarate saptamanile trecute focare de Covid 19, infectarile la nivelul conducerii Direcției de Sanatate Publica și…

- Direcția de Sanatate Publica a raportat Instituției Prefectului astazi, 1 iulie, 18 noi cazuri de infectare cu Covid 19. Astfel, conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 18 noi cazuri de imbolnavire cu noul Coronavirus (2 pacienți…

- Potrivit autoritaților de sanatate publica din Buzau, au fost confirmate 6 cazuri de infectie cu coronavirus. Acesta este al cincilea centru din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Buzau unde este declarat focar de COVID-19, informeaza news.ro. Totodata,…

- Directia de Sanatate Publica Buzau a declarat doua noi focare de coronavirus in judetul Buzau, la doua centre pentru copii aflate insubordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

- Trei noi cazuri de COVID-19 au fost confirmate luni in randul angajatilor Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Valcea, potrivit unui comunicat al Institutiei Prefectului.Cei trei angajati ai DGASPC testati pozitiv pentru noul coronavirus sunt persoane care…

- Un numar de 16 angajati din doua centre rezidentiale din judetul Iasi au fost confirmati pozitiv cu COVID-19, a anuntat, sambata, seful Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Ion Florin. Potrivit acestuia, la Centrul rezidential „Sf. Nicolae” din municipiul Pascani au fost…