Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite, Marea Britanie si Franta intentioneaza sa ridice problema presupusele transferuri de arme iraniene catre Rusia in cadrul unei reuniuni cu usile inchise, miercuri, a Consiliului de Securitate al ONU, dupa ce Ucraina a acuzat ca obtinerea de drone de catre Rusia a

- Ucrainenii au protestat luni (17 octombrie) in fața ambasadei iraniene din Kiev pentru a cere Iranului sa nu mai vanda drone Rusiei. Demonstranții au fluturat steaguri și bannere ucrainene, aprinzand in același timp lumanari in semn de omagiu pentru cei care au fost uciși atunci cand o drona „kamikaze”…

- Romania reitereaza condamnarea, in termenii „cei mai fermi”, a asa-ziselor „referendumuri” desfasurate in perioada 23 – 27 septembrie in regiunile ocupate ilegal de trupele ruse in Ucraina, cu implicarea si sprijinul nemijlocite ale fortelor de ocupatie ruse, ale caror rezultate finale au fost anuntate…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a parasit reuniunea Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite de joi, dupa ce a acuzat Ucraina si aliatii sai occidentali de ”impunitate” in regiunea ucraineana estica Donbas, informeaza The Guardian . „Ucraina și aliații sai incercau sa ne impuna o narațiune…

- Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, dezvaluie miza referendumurilor pentru alipirea unor teritorii din Ucrina la Federația Rusa. Potrivit lui Medvedev, odata parte din Rusia, teritorii precum Donbas sau Herson…

- Statele Unite ale Americii și citeva țari europene (Albania, Franța, Marea Britanie, Irlanda, Norvegia) au solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite (ONU) cu privire la Ucraina pe 24 august, transmite TASS cu referire la surse. Potrivit interlocutorului agenției, o solicitare…

- Omenirea se afla la doar "o neintelegere" sau "o eroare de judecata" distanta de "aneantizarea nucleara", avertizeaza luni secretarul general al ONU Antonio Guterres, care considera ca un astfel de "pericol nuclear nu a mai fost cunoscut de la apogeul Razboiului Rece" si indeamna la construirea unei…

- Iranul dispune de capacitatea tehnica de a produce o bomba atomica, dar nu are nicio intentie sa faca acest lucru, a sustinut luni,1 august, seful agentiei iraniene pentru energie atomica, Mohammad Eslami, citat de agentia de presa Fars, transmite Reuters cu referire la Agerpres . Eslami a reiterat comentariile facute…