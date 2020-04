Stiri pe aceeasi tema

- Criticat de presedintele Klaus Iohannis pentru protocolul semnat cu BOR, ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, in aceasta seara unele modificari ale intelegerii. Cea mai importanta este faptul ca politistii nu se vor mai implica direct in distribuirea Luminii Sfinte si “Pastelor”. Dupa criticile…

- Polițiștii și jandarmii au dat, in 13 aprilie, aproape 270 de amenzi celor care nu respecta Ordonanța Militara nr. 3. care interzice circulația fara un motiv bine intemeiat și fara declarație pe proprie raspundere unde sa se menționeze necesitatea deplasarii. In județul Timiș, in cursul zilei de 13…

- Numarul sancțiunilor aplicate de polițiștii și jandarmii din Timiș pentru cei care nu respecta restricțiile de circulație impuse prin Ordonanța militara nr. 3 ajunge aproape de 300, intr-o singura zi. In județul Timiș, in cursul zilei de 8 aprilie, polițiștii timișeni au aplicat 281 sancțiuni contravenționale…

- Politistii si jandarmii din Timisis au aplicat, doar in ziua de 5 aprilie, 398 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea restrictiilor de circulatie. Cumulate, amenzile au ajuns la suma de 1.039.800 de lei. In cursul zilei de 5 aprilie, in județul Timiș, au fost aplicate de catre politisti…

- Chiar daca politistii locali timisoreni s-au instruit in domeniul limbii engleze, pentru a se intelege cu turistii in perspectiva anului 2021, ei vor fi dotati si cu un translator universal. Vor fi numai 12 bucati, vorbim de un gadget high-tech care se pricepe sa inteleaga 74 de limbi straine si dialecte.…

- Nu e voie sa arunci gunoiul aiurea, la colț de strada sau pe domeniul public. Unora le trebuie insa amenzi ca sa priceapa. Cat costa sa lași un frigider la colț de strada? In Timișoara... 3.000 de lei. The post Cat costa sa lași un frigider la colț de strada, la Timișoara? Polițiștii locali au „lista…

- Polițiștii din Timiș au oprit, in Paniova, un autoturism pentru control. Supriza a venit o data cu folosirea aparatului etilotest. Barbatul de 68 de ani avea… prea mult alcool la bord… Polițiștii din Belinț au oprit pentru control, in 15 februarie, pe DJ 609, la intrare in localitatea Paniova din județul…

- Poate unii șoferi nu știu, dar polițiștii locali le transmit, „suav”, ca pista de biciclete nu este loc de parcare. Și cum cu vorba buna „merge” și o amenda, polițiștii locali le-au lasat șoferilor care confunda bunul simț cu nepasarea și pista de biciclete cu propriul garaj, cate un „bilețel”, care…