- A trecut la cele vesnice, la varsta de 87 de ani, Maria Galis, fost profesor de Biologie la Scoala Gimnaziala Vasile Lucaciu. In perioada 1980-1984 a detinut functia de director al acestei institutii de invatamant. Inmormantarea va avea loc vineri, 6 iulie 2018, de la ora 13,00, la Biserica Sf.Apostol…

- Exista o magie malefica care ne inconjoara. Aceste energii intunecate ne afecteaza in fiecare zi, scrie almeea.ro. Destul de des, oamenii care sunt tulburati atrag energiile negative fata de ei. A face asa ceva inseamna un fel de practica vrajitoreasca. Citeste si Topul blestemelor care au…

- Iata ca ultima cercetare efectuata de Institutul de Igiena și Imunologie Aplicata din cadrul Universitații din Viena distruge practic acest mit popular, scrie exquis.ro. In cadrul acestui studiu, cercetatorii au analizat mai multe mostre de apa sfințita, ridicate de la mai multe lacașuri de…

- CHIȘINAU, 29 iunie — Sputnik, C.S. În discursul politicienilor din capitala au reaparut discuții privind problema lipsei locurilor de veci și, adesea, în încercarea de a identifica o soluție, apar diferite personaje, care considera ca incinerarea raposaților ar fi…

- Iritat de ce se intampla, Florin Zamfirescu e convins ca in Romania a venit Apocalipsa, scrie stirilekanald.ro. "MINCIUNA s-a cuibarit in Romania!!! Alimentele sunt falsificate, bauturile la fel. Taranii folosesc chimicale la greu, vinul nu a vazut strugurele, vaccinurile au un scop ascuns, pasta…

- Dupa Barack Obama, Kim Jong-Un, Ban Ki-moon si Inaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, presedintele Filipinelor, Rodrigo Duterte, si-a gasit o noua tinta: Dumnezeu, informeaza dpa.

- OrtodoxeNasterea Sf. Proroc Ioan Botezatorul (Sanzienele sau Dragaica); Aducerea moastelor Sf. Mare Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Ier. Niceta de Remesiana (Dezlegare la peste)Greco-catoliceNasterea Sf. Ioan Botezatorul (Sanzienele)Romano-catoliceNasterea Sf.…

- In ziua de duminica 17 iunie 2018, a avut loc in biserica din Ianculesti o Sfanta Liturghie inaltatoare. Parintele paroh Gheorghe Sorian care a slujit 41 de ani s-a retras din activite si a iesit la pensie la limita de varsta. Cu aceasta ocazie a fost instalat noul paroh in persoana tanarului preot…