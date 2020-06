De Sânziene trecem de la corona la coroniţe * Astazi este sarbatoarea Sanzienelor, numita prin sudul tarii Dragaica; traditiile populare cu care vine la pachet vor face ca romanii sa aiba gospodarii prospere si sa scape de fetele de maritat (care, se stie, consuma mai mult decat produc). Avem detalii: * Fetele pun sub perne flori galbene de Sanziene, sa-si viseze ursitul. In anii trecuti, multe tinere alergice la polen s-au zvarcolit si au sforait toata noaptea de la flori, fiind batute cu basca uda (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

