Stiri pe aceeasi tema

- Au furat plasele care susțin pietrele din gabioanele montate pe drumul expres Craiova-Pitești. „„De pe zona drumului se fura multe, indicatoare, catadioptrii, coșuri de gunoi, mobilier etc. Dar, de data asta s-a depașit orice limita, au fost furate plasele care susțin pietrele din gabioanele montate…

- Directia Regionala Drumuri si Poduri (DRDP) Craiova anunta, luni, ca au fost furate plasele care sustin pietrele din gabioanele montate pe Drumul Expres Craiova-Pitesti, in zona podurilor. ”De pe zona drumului se fura multe, indicatoare, catadioptrii, cosuri de gunoi, mobilier etc. Dar, de data asta…

- ”De pe zona drumului se fura multe, indicatoare, catadioptrii, cosuri de gunoi, mobilier etc. Dar, de data asta s-a depasit orice limita, au fost furate plasele care sustin pietrele din gabioanele montate pe DEx 12, in zona podurilor”, a transmis, luni, DRDP Craiova. Sursa citata a rpecizat ca aceste…

- Directia Regionala Drumuri si Poduri (DRDP) Craiova anunta, luni, ca au fost furate plasele care sustin pietrele din gabioanele montate pe Drumul Expres Craiova-Pitesti, in zona podurilor. ”De pe zona drumului se fura multe, indicatoare, catadioptrii, cosuri de gunoi, mobilier etc. Dar, de data asta…

- Au fost furate plasele care susțin pietrele din gabioanele montate pe Drumul Expres. SDN Slatina a depus plangere penala pentru distrugere și furt, dupa ce au fost furate plasele care susțin pietrele din gabioanele montate pe DEx 12, in zona podurilor. „De pe zona drumului se fura multe, indicatoare,…

- Elevii claselor a XII-a si a XIII-a sustin, luni, proba scrisa la Limba si literatura romana din cadrul simularii examenului de Bacalaureat, conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Proba obligatorie a profilului va fi marti, iar miercuri – proba la alegere a profilului si specializarii.…

- O gasca canadiana și-a facut apariția in Romania pentru al treilea an consecutiv. Ornitologii spun ca prezenta acesteia in Romania este rara, iar cele mai mari sanse sunt sa fi scapat din captivitate.

- Serviciile secrete ucrainene au avertizat ca Rusia se pregateste sa desfasoare ''exercitii de amploare ale fortelor nucleare strategice'' cu scop de ''santaj'' in ajunul vizitei presedintelui american, Joe Biden, in Polonia, relateaza EFE.