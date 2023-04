Stiri pe aceeasi tema

- Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” au participat in perioada 31 martie – 4 aprilie 2023, la Olimpiada sportului militar liceal – etapa I, competiție organizata de Biroul Educație Fizica și Sport din Statul Major al Apararii și gazduita de Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir”…

- FOTO| Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, pe podium la Olimpiada sportului militar liceal, etapa I: Clasamentul Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” au participat in perioada 31 martie – 4 aprilie la Olimpiada sportului militar liceal – etapa I, competiție…

- In intervalul 25 – 26 Martie, in Flachauwinl – Austria a avut loc concursul ”Mystery Series” concurs organizat de Burton. Circuitul mondial are 19 etape in toata lumea, cu 7 etape si in Europa, una dintre ele fiind etapa din Flachauwinkl, Austria, etapa la care a participat si sportivul baimarean Patric…

- Etapa a 18-a din Liga a III-a de fotbal s-a desfașurat vineri și sambata, 24-25 martie, cu echipele din zona noastra in meciurile: AFK 2 Csikszereda – CSM Bacau 1-3 (vineri, in seria 1); Sepsi OSK 2 Sfantu Gheorghe – AFC Odorheiu Secuiesc 1-1 (vineri), Olimpic Zarnești – CS Blejoi 3-3, Kids Tampa […]…

- La Nationalele cadetilor, au urcat pe podium si alti doi reprezentanti ai litoralului.Dupa ce, la etapa finala a Campionatului National indoor la atletism, intrecere rezervata juniorilor 1 categoria de varsta Under 20 , cucerise doua medalii argint si bronz , sportivul Mihai Alin Savlovschi ACS Atletic…

- Sportivii CSM Constanța au obținut clasari pe podium și rezultate foarte bune la cel mai recent concurs de Duatlon – Criteriul Primaverii, organizat la Ploiești. In competiția rezervata juniorilor, Carol Popa a incheiat pe primul loc competiția masculina, urmat de Raul Petre, clasat pe locul 2.In competiția…

- Rapidul trage pentru o clasare cat mai inalta in play off, iar, dupa doua etape in care victoria i a ocolit, jucatorii pregatiti de Adrian Mutu vor sa le ofere iar fanilor un succes.Etapa a 27 a a Superligii este deschisa astazi de doua partide FCU 1948 Craiova CS Mioveni si UTA Farul Constanta , iar…

- Sportivii de la CS Targoviște au revenit cu zeci de medalii acasa de la ultima ediție a Campionatului Național de Karate Shito Ryu pentru copii, cadeți, juniori, U21 și seniori. Aceștia au pus stapanire pe podium inca de la debutul competiției. Dupa o serie de evoluții remarcabile, sportivii antrenați…