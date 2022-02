De pe când Pazvante era Pazvantoğlu și nu era chior „Ca nu e om sa nu fi scris o poezie, macar o data, doar o data-n viața lui….” Ei, exact pe același principiu, vin și eu acum și zic ca nu e roman care sa nu fi folosit, macar o data, o singura data, de cand l-a facut mamițica lui, expresia: de pe vremea lui Pazvante Chioru’. Asta ca sa arate faptul ca acea chestiune in discuție este veche, de demult. Nu chiar antica, dupa cum spune alta expresie care se pupa cu veche și de demult, dar destul de veche. Mi-a venit in cap sa vorbim despre Pazvante Chioru’, pentru ca, pe sistemul despre care vorbeam, l-am pomenit ieri, saracul, de-o mie de ori, de-o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima ediție a Festivalului sud-coreean la Filarmonica Pitești. Orchestra simfonica a Filarmonicii Pitești va da intalnire miercuri, 23 februarie, și joi, 24 februarie, de la ora 19.00, in Sala Simfonia, la prima ediție a Festivalului sud-coreean. Timp de doua zile, artiști din Coreea de Sud și dirijorul…

- ”Semn rau : NATO apara Bulgaria” titram ”lovitura” din 24 ianuarie. Atunci cand avertizam ca singurele date concrete furnizate de oficialii NATO cu privire la ”intarirea Flancului Estic” au fost cele despre avioane militare de ultima generație care urmeaza sa fie trimise in Bulgaria! Pentru a asigura…

- Bulgaria a reactionat vehement, vineri, la solicitarile Rusiei privind retragerea trupelor NATO, iar Guvernul de la Sofia argumenteaza ca are dreptul suveran de a lua propriile decizii in materie de aparare, in colaborare cu Alianta Nord-Atlantica, informeaza agentia Reuters.

- Mii de manifestanti au protestat, miercuri, in fata Parlamentului Bulgariei, fata de restrictiile antiepidemice si utilizarea certificatelor COVID-19, inregistrandu-se confruntari cu fortele de ordine. Aproape 10.000 de persoane au participat la protestul organizat in centrul orasului Sofia…

- Politicienii bulgari au continuat sa comenteze joi relatarile conform carora NATO ar putea cere Bulgariei sa accepte o prezenta sporita a Aliantei pe teritoriul ei, in contextul comasarii de trupe rusesti de-a lungul granitei cu Ucraina, scrie agentia BTA. Presedintele Rumen Radev a spus ca…

- Numit luni prim-ministru al Bulgariei, Kiril Petkov a anuntat marti ca toti ministrii vor avea nevoie de certificatul sanitar Covid-19 pentru a participa la sedintele de guvern, iar acest certificat va deveni obligatoriu de asemenea pentru toti functionarii publici, masura menita sa stimuleze imunizarea…

- Parlamentul de la Sofia l-a ales luni, 13 decembrie, ca prim-ministru pe omul de afaceri Kiril Petkov, liderul partidului „Continuam Schimbarea” (PP), a informat Reuters, preluat de Agerpres . Deputatii au votat cu o majoritate de 134 de voturi din 240 dupa ce PP a reusit sa alcatuiasca o coalitie guvernamentala…

- Nimic mai firesc cu ocazia Zilei Nationale decat o discutie despre ce inseamna „sa fii roman". Evreu roman. Nu stiu daca trecand in revista uimitoarele aventuri ale lui Jean-Jacques Askenasy, in cele noua decenii de existenta, are vreun rost invocarea cliseului obosit potrivit caruia „viata bate filmul"…