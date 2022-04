Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Regatului Unit, Boris Johnson, a transmis un mesaj in cinstea zilei de Paști. Mesajul a fost publicat pe internet in dimineața zilei de duminica, 17 aprilie 2022. In aceasta zi, credincioșii romano – catolici, reformați, evanghelici lutherani și unitarieni serbeaza Paștele. "Intariți-va și…

- Peste un milion și jumatate de romani, alaturi de alți peste un miliard de credincioși catolici și protestanți din intreaga lume, sarbatoresc la 17 aprilie Invierea Domnului. Este prima sarbatoare pascala care se desfașoara fara restricții, dupa ce in precedenții doi ani, ceremoniile religioase au fost…

- Premierul, Marii Britanii, Boris Johnson a publicat pe retele sociale un videoclip destinat cetatenilor rusi in care spune ca trupele tarii comit atrocitati in Ucraina, precum masacrarea civililor si violarea femeilor. Premierul britanic a mai subliniat ca aceste actiuni pateaza ”onoarea Rusiei”,…

- Indicatoare rutiere in ucraineana. Este o propunere care vine, culmea, tot de la Cluj și care a fost facuta zilele trecute de un deputat. De la USR. Dupa ce primarul Emil Boc a pus steaguri ucrainene in Cluj Napoca, useristul Viorel Baltarețu a venit cu o idee și mai și. Indicatoare rutiere cu litere…

- ”Popor pasnic al unui beligerant, ne aparam de 12 zile, deja. Nu am vrut niciodata acest razboi, dar ne-a fost adus. N-am visat niciodata sa ucidem. Dar trebuie sa eliminam inamicul de pe pamantul nostru si din vietile noastre”, au fost cuvintele rostite de Zelenski in deschiderea discursului. ”Nu exista…

- Incepand din data de 2 martie, din cauza situației extrem de grave din Ucraina, Radio Chișinau va transmite știri in limba ucraineana, cu informații importante pentru refugiații ucraineni aflați in Romania sau Republica Moldova. Știrile in limba ucraineana sunt produse de Radio Romania Internațional…

- Este clar impotriva dreptului international. Este o incalcare flagranta a suveranitatii si integritatii Ucrainei, o repudiere a acordurilor de la Minsk, a declarat Boris Johnson intr-o conferinta de presa.Cred ca este un semn foarte rau" pentru situatia din Ucraina, a adaugat el, considerandu-l ca "inca…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat marti ca informatiile serviciilor secrete in legatura cu prezenta rusa la frontierele Ucrainei inca nu sunt incurajatoare, in ciuda anuntului privind retragerea anumitor trupe si "deschiderea la dialog" din partea Moscovei, relateaza AFP si Reuters."Rusia…